Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hämelhausen: Unbekannte Täter entwenden Straßenschilder - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum vom Samstag, den 17.04.2021 auf Sonntag, den 18.04.2021 sowie Samstag, den 01.05.2021 auf Sonntag, den 02.05.2021, wurden die Ortstafeln der Gemeinde Hämelhausen an der Dorfstraße und an der Hämelseestraße durch bisher unbekannte Täter entwendet. Die Straßenmeisterei erstattete Strafanzeige wegen Diebstahls beim Polizeikommissariat Hoya. Nach ersten Einschätzungen entstand durch die Entwendung ein finanzieller Schaden von ca. 700EUR. Das Polizeikommissariat Hoya bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl der Verkehrsschilder geben können, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

