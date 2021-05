Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Centralplatz

Hoya (ots)

(kra)Am Donnerstag, den 06.05.2021, gegen 10:20 Uhr, ist ein geparkter Audi in der Bahnhofstraße nahe des dort stattfindenden Wochenmarktes, von einem aus dem gegenüberliegenden Parkplatz ausparkenden PKW, angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt. Laut Zeugenaussagen soll es sich dabei um einen silberfarben VW Golf handeln. An dem hellgraufarbenen geparkten Audi ist nach Einschätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von 300,- Euro entstanden. Hinweise bezüglich des Unfallverursachers nimmt das Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 entgegen.

