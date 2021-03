Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gepöbelt und gedroht - Polizei sucht Betroffene

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Polizei sucht Betroffene, die in der Nacht zum Samstag, 27. Februar, bei den Kinos in der Biegenstraße oder in unmittelbarer Nähe durch einen augenscheinlich berauschten Mann angepöbelt, beleidigt, bedroht oder gar angegriffen wurden. Der 22 Jahre alte Mann ausländischer Herkunft sprach nach jetzigem Stand der Ermittlungen wohl über einen längeren Zeitraum lautstark Passanten an und führte mit geballten Fäusten Drohgebärden aus. Er geriet dabei an welche, die sich sein Verhalten verbal verbaten, woraufhin er lautstark Beleidigungen äußernd und mit erhobenen Fäusten "luftboxend" weiterging. Der Mann hielt sich nach bisherigem Wissen vermutlich zwischen dem Erlenring, dem Elisabeth-Blochmann-Platz und der Biegenstraße/Pilgrimstein auf. Wer also hatte in der Nacht zum Samstag, gegen Mitternacht, eine Begegnung mit diesem Mann? Etwaige Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen. Gegen 00.20 Uhr war dieser noch in eine verbale Auseinandersetzung verwickelt, die in einem Handgemenge mit Schlägen und Tritten endete. Er erlitt dabei Verletzungen, die man im Krankenhaus versorgte. Die Polizei fahndete nach den Beteiligten der Auseinandersetzung und stellte drei Verdächtige in der Lingelgasse, von denen einer sofort nach Erkennen der Polizei flüchtete. Diese Flucht endete im Erlenring durch den zuvor angedrohten Einsatz des Polizeidiensthundes. Durch den Hundeeinsatz stürzte der Flüchtende und zog sich dabei Schürfwunden an den Händen zu. Er gab selbst an, keine Schmerzen zu haben und verzichtete ausdrücklich auf eine ärztliche Versorgung.

Martin Ahlich

