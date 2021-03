Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Truck aufgebrochen ; Auto verkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niederklein - Truck aufgebrochen

Aus einem weißen DAF Truck stahlen Diebe das Tollcollect und das EG-Kontrollgerät mit dazugehörender Fahrerkarte. Ferner demontierten und entwendeten sie das fest eingebaute Radio-Navigationsgerät und nahmen das bei der offensichtlichen Durchsuchung der Fahrerkabine gefundene Laptop und zusätzliche mobile Navi mit. Der Wert der Beute ist vierstellig. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Sattelzugmaschine stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag, 02. März auf einem Parkplatz im Falkenhainer Weg. Der oder die Täter gelangten durch eine zerstörte Scheibe in das Führerhaus ein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederwalgern - Auto verkratzt

Durch das mutwillige Verkratzen beider Fahrzeugseiten und der Motorhaube entstand an einem Auto des Herstellers Suzuki ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Die graue Schräghecklimousine parkte zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 01. März, zwischen 19 und 15 Uhr, vor einem Anwesen in der Gießener Straße. "Da ist jemand offenbar einmal rund um das Auto gelaufen, hat es dabei verkratzt und ist dann wohl weiter. Wer hat eine solche Beobachtung gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?" Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell