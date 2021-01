Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Waffengesetz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 30.01.2021, gegen 21:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Pirmasens in der Winzler Straße, Pirmasens einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der folgenden Durchsuchung konnte ein Einhandmesser bei dem Mann aufgefunden werden. Auf ihn kommt nun eine Geldbuße zu, das Einhandmesser dem Waffengesetz unterliegt und ein Führen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist. | pips

