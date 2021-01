Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Waffengesetz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 30.01.2021, gegen 21:07 Uhr wurde ein 28-jähriger und ein 35-jähriger Mann aus Pirmasens in der Winzler Straße, Pirmasens einer Personenkontrolle unterzogen. Vor der Kontrolle warf jede der Personen einen Schlagring in ein nahe gelegenes Gebüsch. Auf beide kommt nun eine Geldbuße zu, da Schlagringe dem Waffengesetz unterliegen und verbotene Gegenstände darstellen. | pips

