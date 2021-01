Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 30.01.2021 zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich in der Geschwister-Scholl-Allee in Zweibrücken eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grauer Citroen vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Beifahrerseite durch einen Streifschaden beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Zweibrücken bittet um sachdienliche Täterhinweise unter der Tel. 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell