Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 18.01.2021, 00:00 Uhr, bis zum 29.01.2021, 13:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter das Schwimmbadgelände des Nardinihauses auf der Schelermühle in Pirmasens widerrechtlich betreten. Auf dem Gelände wurde die Tür eines Geräteschuppens eingetreten und es wurden Sonnenschirme beschädigt. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

