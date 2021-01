Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Freitagnachmittag, den 30.01.2021 gegen 12:50 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Zweibrücken in der Straße "Am Rothenberg" in Zweibrücken ein 33-Jähriger Mann aus dem Saarland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Beamten, da dieser positiv auf Amphetamin und THC verlief. Der 33-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. |pizw

