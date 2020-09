Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen-Rothaus: E-Bike entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.09.2020, zwischen 12.15 und 16.10 Uhr, wurde von einem Fahrradabstellplatz bei einer Brauerei in Rothaus ein E-Bike entwendet. Das neuwertige Rad war mittels zweier Faltschlösser gesichert. Es handelt sich um ein E-Bike "KTM Macina Kapoho" in den Farben schwarz und weiß. Der Wert liegt bei etwa 2700 Euro. Der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9825-0, sucht Zeugen.

