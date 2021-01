Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Bad Driburg (ots)

Am Montag, 11. Januar, ereignete sich in Bad Driburg eine Unfallflucht, die dank aufmerksamer Zeugen geklärt werden konnte.

Gegen 14:30 Uhr parkte am Straßenrand der Van-Galen-Straße ein Mercedes Viano. Der Fahrer wollte sein Kind am dortigen Kindergarten abholen. Als er zu seinem Auto zurückkehrte sprachen ihn zwei junge Männer an. Beide hatten zuvor eine Mercedes A-Klasse gesehen, die rückwärts aus einer Einfahrt gefahren wurde und dabei mit dem Heck den geparkten Viano touchierte. Die Zeugen, ein 15-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Bad Driburg, fotografierten die A-Klasse beim Wegfahren und merkten sich das Kennzeichen. Polizeibeamte konnten die Fahrerin der Mercedes A-Klasse kurz später an ihrer Wohnanschrift antreffen. An ihrem Fahrzeug stellten die Polizeibeamten einen Unfallschaden fest. An dem Viano entstand durch den Zusammenstoß im seitlichen Heckbereich ein verbogener Kotflügel und ein Lackschaden. Gegen die 77-jährige Fahrerin der A-Klasse wird nun wegen Unfallflucht ermittelt, da sie sich vom Unfallort entfernt hatte, ohne eine Schadenregulierung zu veranlassen.

Im Zusammenhang mit dem vorbildlichen Handeln der Zeugen weist die Polizei auf die Möglichkeit hin, den Notruf 110 zu wählen, wenn eine Unfallflucht beobachtet wird. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell