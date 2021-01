Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend, den 30.01.2021 gegen 17:30 Uhr konnte eine Streife der Zweibrücker Polizei ein Kleinkraftrad mit überhöhter Geschwindigkeit in der Kaiserstraße in Zweibrücken feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 36-Jähriger Mann aus Zweibrücken nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis war. Weiterhin gab der Mann an, dass er das Kleinkraftrad erst heute käuflich erworben hätte und es daher auch nicht ordentlich zugelassen und versichert sei. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war dementsprechend nicht auf Kleinkraftrad zugelassen. Gegen den 36-Jährigen Mann, welcher den Heimweg zu Fuß antreten musste, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pizw

