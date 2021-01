Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Freitagnachmittag, den 30.01.2021 gegen 16:10 Uhr kam es in der Vogelgesangstraße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 21-Jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Hierbei übersah ein 28-Jähriger Mann, welcher mit seinem Renault die Vogelgesangstraße in Zweibrücken befuhr, im Einmündungsbereich zur Römerstraße den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. |pizw

