Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 29.01.2021, 03:00 Uhr bis 10:45 Uhr, wurde an einem in der Jahnstraße 2 in Pirmasens abgestellten, orangefarbenen Hyundai i30 durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell