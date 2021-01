Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitagnachmittag, den 29.01.2021 gegen 12:00 Uhr kam es in der Von-Rosen-Straße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei parkte ein schwarzer BMW X3 rückwärts aus einer Parklücke aus und touchierte hierbei einen gegenüber parkenden schwarzen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des BMW von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Zweibrücken bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell