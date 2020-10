Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Zahnarztpraxis ein, Unfall auf der A 26 - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, Couragierter Zeuge führt Polizei auf richtige Spur - Zigarettendiebe vorläufig festgenommen

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Buxtehuder Zahnarztpraxis ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Buxtehude in der Stader Straße nach dem gewaltsamen Aufhebeln eines Fensters in das Innere einer dortigen Zahnarztpraxis eingestiegen und haben dann dort eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld entwendet.

Hinweise bitte an das Polizeikommissrat Buxtehuder unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unfall auf der Autobahn 26 - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am Freitag, den 25.09. kam es gegen 20:15 h auf der Autobahn 26 kurz vor der Ausfahrt an der Anschlussstelle Horneburg in Fahrtrichtung Stade zu einem Verkehrsunfall.

Zu der Zeit war ein 26-jähriger BMW-Fahrer aus Deinste mit seinem Auto in Richtung Stade auf der linken Fahrspur unterwegs als plötzlich vor ihm ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der rechten auf die linke Spur zog.

Der BMW-Fahrer musste stark abbremsen und in den linken Seitenraum ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Anschließend geriet er ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die rechte Leitplanke. Dabei wurde der BMW erheblich beschädigt, der Fahrer blieb durch Glück aber unverletzt.

Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Es soll sich dabei um einen schwarzen Mercedes Kombi neueren Modells mit Stader Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Foto vom beschädigten BMW in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Couragierter Zeuge führt Polizei auf richtige Spur - Zigarettendiebe vorläufig festgenommen

Am Dienstag, den 29.09. kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Zigarettendiebstahl im Horneburger Aldi-Markt durch zwei zunächst unbekannte Täter. Die Tat wurde durch eine aufmerksame Angestellte beobachtet, die den Dieben nach draußen folgen konnte.

Dort wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam und zögerte nicht lange. Er verfolgte die mit einem Ford flüchtenden Täter und informierte die Polizei.

In Apensen am Bahnhof hielt das Fahrzeug an und die Personen stiegen aus. Hier konnten sie anschließend von Beamten der Horneburger Polizei kurz darauf angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges wurde das Diebesgut aufgefunden.

Die beiden 34- und 36-jährigen Männer aus Bremen wurden zunächst in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier mussten sie sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und ersten Vernehmungen unterziehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beiden wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

