Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Toilettenpapier angezündet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Starker Qulam ist am Montag, 18.01.2021, gegen 14:40 Uhr, aus der öffentlichen Toilettenanlage in der Schlossgarage in WT-Tiengen gedrungen. Die Feuerwehr rückte zur Brandlöschung an. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte in der Damentoilette Toilettenpapier angezündet. Es entstand kein Substanzschaden am Gebäude, jedoch wurde durch Ruß die Räumlichkeit verunreinigt. Der Polizeiposten Tiengen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und Personen (Tel. 07741 8316-283).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell