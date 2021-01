Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mehrere Verkehrsschilder im Kreisverkehr beschädigt - Polizei such Zeugen!

Im Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/ Wehrer Straße wurden von Unbekannten mehrere Verkehrsschilder überfahren. Dies wurde der Polizei am Montag, 18.01.2021 gemeldet. Vor Ort konnten zwei Fahrspuren, welche vermutlich durch Lkws verursacht wurden, festgestellt werden. Die beiden Fahrzeuge sind aus bislang unbekannter Richtung in den Kreisverkehr eingefahren und überfuhren hierbei die sich auf der Mittelinsel befindlichen Verkehrszeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

