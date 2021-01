Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.01.2021, gegen 15.30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein bei denen ein Falschfahrer auf der A98 gemeldet wurde. Hierbei teilten die Verkehrsteilnehmer mit, dass ein LKW entgegen der Fahrtrichtung auf der A98 fuhr. Zwei der Verkehrsteilnehmer mussten eine Vollbremsung einleiten um nicht mit dem entgegenkommenden Lkw zu kollidieren. Der LKW befuhr zunächst die A5 von der Schweiz kommend in Richtung Norden. Am Autobahndreieck Weil am Rhein bog er von der A5 auf die A98 in Richtung Eimeldingen ab. Anstatt jedoch nach Eimeldingen zu fahren bog der Lkw-Fahrer am Ende des Ausfahrtsastes nach links ab und befuhr die A98 in entgegengesetzter Richtung. Auf der Südfahrbahn wendetet er sein Fahrzeug wiederholt und fuhr wieder in die korrekte Fahrtrichtung von der A5 auf die A98 auf. Da sich einer der zuvor gefährdeten Verkehrsteilnehmer immer noch auf der A98 befand fuhr der Lkw wieder an ihm vorbei. Hierbei konnte der Geschädigte den Lkw identifizieren und der Polizei den Standort mitteilen. Auf den 35-jährigen Lkw-Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

