Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Buchheim - Verkehrsunfallflucht nach Glätteunfall

Freiburg (ots)

March-Buchheim - Am Freitag, den 15.01.2021, gegen 17:55 Uhr, befuhr ein 41-järiger Autofahrer die Hauptstraße in Buchheim von Hugstetten kommend in Richtung Ortsmitte. Im Bereich des dortigen Discounters kam er aufgrund der glatten Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 31-Jährigen. Hierbei entstand am Fahrzeug der Entgegenkommenden ein Sachschaden in Höhe von rund 3000,- Euro. Der Mann setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugenaussagen und das ermittelte Kfz-Kennzeichen führten die Polizei schließlich zu dem flüchtigen Autofahrer. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Mann gelangt zur Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

