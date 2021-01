Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Kaminbrand

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Sonntagmorgen, den 17.01.2021, gegen 09:30 Uhr, sorgte ein Kaminbrand in der Vogelgasse für einen Großeinsatz der freiwilligen Feuerwehr aus Ihringen und Breisach. Insgesamt waren 54 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr ließ den Kamin in Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger kontrolliert ausbrennen und der Eintritt eines Schadens konnte verhindert werden.

