Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern/Höchenschwand: Lieferwagenfahrer überholt rücksichtlos auf der B 500 - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 18.01.2020, hat ein Lieferwagenfahrer auf der B 500 zwischen Häusern und Frohnschwand mehrmals rücksichtslos überholt. Zunächst gegen 08:45 Uhr überholte der Fahrer des weißen Lieferwagens am Ortsausgang von Häusern einen vorausfahrenden Pkw vor einer unübersichtlichen Kurve. Als Gegenverkehr kam, musste der Fahrer des überholten Pkws eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Lieferwagenfahrer schloss den Überholvorgang ab und fuhr auf der Bundesstraße weiter. In Höhe Höchenschwand setzte der Lieferwagenfahrer erneut zum Überholen einer vorausfahrenden Fahrzeugkolonne an, musste sein Vorhaben aber wegen Gegenverkehrs abbrechen. Über Abbiegespuren überholte der Lieferwagen im weiteren Verlauf seiner Fahrt vier weitere Fahrzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer aufgenommen und bittet Personen, die die Vorfälle beobachtet haben oder sogar selbst gefährdet wurden, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

