Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 29.01.2021, um 10:18 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Pirmasens in der Waisenhausstraße, Pirmasens auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt eine nicht unerhebliche Geldbuße und ein Fahrverbot zu. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell