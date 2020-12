Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

HagenHagen (ots)

Am Dienstag (01.12.2020) beschädigte ein Unbekannter im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug in der Ährenstraße in Hagen-Haspe. Gegen 17:00 Uhr meldete ein Mann einen Lastkraftwagen, der die Ährenstraße befuhr und dabei einen am Seitenstreifen geparkten VW Passat beschädigte. Anschließend entfernte er sich ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich laut Angaben des Zeugen um einen gelben LKW mit Pritsche, ohne Plane und ohne Beschriftung. An dem VW Passat entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

