Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsversuch in Hagen-Helfe - Anwohnerin vertreibt Täterpaar

HagenHagen (ots)

Am Dienstag, 01.12.2020, wollte eine 45-jährige Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Eschenweg gegen 14:00 Uhr mit ihrem Hund spazieren gehen. Vor dem Eingang des Hauses sah sie plötzlich zwei Schatten. Eine der Gestalten hantierte mit einem Messer im Bereich des Türschlosses. Als die Anwohnerin daraufhin die Tür aufriss, starrten sie ein Mann und eine Frau erschrocken an. Der Mann ließ rasch ein Taschenmesser in der Jacke verschwinden. Die Hagenerin fragte die Unbekannten, was diese an der Tür zu schaffen hätten. Diese entgegneten lediglich, kein Deutsch zu verstehen. Die 45-Jährige gab an, dass sie die Polizei rufen werde. Daraufhin flüchtete das Pärchen in Richtung des Helfer Marktplatzes. Beide Personen werden als zirka 1,60 m klein und zirka 20 Jahre alt beschrieben. Die Frau war sehr schlank und hatte schwarze, lange Haare. Sie trug eine schwarze Winterjacke mit Pelzkragen. Der Mann hatte ebenso schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke, sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Einbrechern verlief negativ. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

