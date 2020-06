Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflucht mit hohem Schaden in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Auf dem Aldi Parkplatz in Twistringen (linke Parkplatzseite aus Blickrichtung B51) wurde am Freitag letzter Woche ein weißer Pkw Audi Q5 ganz erheblich beschädigt. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr bis 18.00 Uhr war ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den Audi geraten. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Audi wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite (Stoßstange, Radkasten und hintere rechte Tür) beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243/942420, entgegen.

