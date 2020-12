Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Nach Diebstahl gestellt und doch flüchtig

SasbachSasbach (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in der Hauptstraße zu einem mutmaßlichen Diebstahl von Einkaufstaschen aus einem Auto. Der Lenker des Wagens wurde zuvor einer Verkehrskontrolle unterzogen und musste die Beamten zum Polizeirevier in Achern begleiten. Hierbei versäumte es der 27-Jährige scheinbar, sein Auto zu verschließen. Ein 18-Jähriger hat gegen 23:20 Uhr offenbar die Gunst der Stunde genutzt und entwendete aus dem Auto zwei mit Alkoholika und Getränkedosen gefüllte Einkaufstüten. Durch Zeugenhinweise konnte der 18 Jahre alte Mann im Anschluss ausfindig gemacht werden. Den Heranwachsenden erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Rund eine Stunde später kehrte die zuvor mit dem Diebstahl beschäftigte Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern / Oberkirch im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeiten in den Bereich rund um den Friedhof zurück. Hierbei konnten sie im Hof einer dortigen Schule den 18-Jährigen in Begleitung zweier weiterer Personen erkennen. Der junge Mann rannte davon und konnte sich hierdurch einer weiteren Kontrolle der Polizisten entziehen. Eine Verfolgung des Flüchtigen endete für einen Polizeibeamten nach einem Sturz mit Verletzungen am Bein, einer medizinischen Behandlung und vorläufiger Dienstunfähigkeit.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell