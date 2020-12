Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Sturz mit Motorroller

FriesenheimFriesenheim (ots)

Aus bisher nicht geklärten Gründen kam eine 59-jährige Motorrollerfahrerin vergangenen Dienstag auf der K5339 zu Sturz. Die Frau befuhr gegen 17:20 Uhr die Kreisstraße in Richtung Schuttern, wobei sie offenbar in den Grünstreifen geriet und kurz darauf stürzte. Da die 59-Jährige vermutlich den Sturzhelm nicht richtig verschlossen hatte, stürzte sie auf den Asphalt und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Nach einer notärztlichen Versorgung, wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Roller entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell