Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Schwanau - Zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung ermittelt

Der akribischen Ermittlungsarbeit der Beamten des Polizeipostens Schwanau und der Kriminalpolizei ist es zu verdanken, dass eine mehrfache Sachbeschädigung durch Graffiti in Meißenheim und Schwanau mit großer Wahrscheinlichkeit aufgeklärt werden konnte. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren stehen im Verdacht, die Taten begangen zu haben. Auf die Schmierereien an einem Vereinsheim in Meißenheim vom Samstag, den 5. Dezember, folgten nun auch am Dienstag Beschädigungen am Rathaus in Schwanau-Ottenheim mit ähnlichen Symbolen. Bei den Verwüstungen handelte es sich unter anderem um verfassungswidrige Zeichen. Die entstandenen Sachschäden summieren sich auf einen fünfstelligen Betrag. Entscheidende Hinweise für den Ermittlungserfolg kamen aus dem Umfeld der Jugendlichen. Die verdächtigen Schüler zeigten sich geständig und waren gewillt, alles in eigener Regie wieder in Stand zu setzen.

/jt

