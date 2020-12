Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vollsperrung nach Schulwegunfall

OffenburgOffenburg (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls war die Kreuzung der K5326 / Senator-Burda-Straße am Mittwochmorgen kurzzeitig vollständig gesperrt. Ein Schüler war kurz vor 7:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Hierbei befuhr er die Senator-Burda-Straße in Fahrtrichtung Offenburg. Als das Kind die kreuzende Kreisstraße erreichte, soll es beim Überqueren der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen sein. Der Schüler wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Offenburg verbracht.

