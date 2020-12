Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zusammenstoß am Kreisverkehr, Zeugen gesucht

LahrLahr (ots)

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Kanadaring/Altmühlgasse, suchen die Beamten des Polizeireviers Lahr nach Zeugen. Eine Frau konnte am Dienstag gegen 23:40 Uhr beobachten, wie beide Fahrzeuge aus der Schwarzwaldstraße kommend in den Kreisel einfuhren und diesen in Richtung Bahnhof verlassen wollten. Hierbei kam es offenbar zu einem Auffahrunfall, bei welchem auch ein Verkehrsschild touchiert worden sein soll. Nach einem kurzen Disput der beiden als "jung" beschriebenen Autofahrer sollen sich diese aus dem Staub gemacht haben. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen grünen Audi oder BMW und einen schwarzen Mercedes gehandelt haben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegengenommen.

