Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Drogen und Waffen sichergestellt

KehlKehl (ots)

Den richtigen Riecher hatte am Sonntagabend eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl bei einer Verkehrskontrolle in der Hafenstraße am Bahnhofsplatz bewiesen. Den Beamten fiel hierbei gegen 22 Uhr am dortigen Park & Ride Parkplatz ein abgestellter Ford mit dessen mutmaßlichem Fahrer ins Auge. Der 38-Jährige wurde einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen und konnte hierbei keinen gültigen Führerschein sowie anderweitige Ausweisdokumente vorzeigen. Zur genaueren Überprüfung wurden weitere Streifen hinzugerufen und den Mann zum Verlassen des Wagens aufgefordert. Bei der Durchsuchung des Enddreißigers konnten ein bereits zuvor gesichtetes Klappmesser sowie ein Teleskopschlagstock in der rechten Beintasche aufgefunden und sichergestellt werden. In der Innentasche seines Pullover fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusswaffe. Dieser Fund führte zur vorläufigen Festnahme des Mannes. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fords nach Ausweispapieren wurden zudem etwa zehn Gramm Kokain sowie eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Zur Identitätsklärung wurde der Mann zum Polizeirevier Kehl verbracht, von wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Ihm steht nun unangenehme Post ins Haus.

