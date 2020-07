Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Krkaow am See

Krakow am See (ots)

Am 19.07.2020, gegen 11:45 Uhr, erhielt die Polizei die Information, dass in Krakow am See, Am Wald, ein Haus brenne. Als die Beamten vor Ort eintrafen, schlug bereits offenes Feuer aus dem Haus. Die 73-jährige Inhaberin des Hauses befand sich außerhalb des Wohngebäudes, wurde medizinisch versorgt und später zur Untersuchung nach Güstrow ins dortige Krankenhaus verbracht. Gegen 13:00 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Wohnhaus aus den Anfang der 1980er Jahren ist derzeit nicht mehr bewohnbar und wird durch eine Brandermittlungssachverständigen in den nächsten Tagen begutachtet. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Krakow am See, Charlottentahl und Kuchelmiß mit 39 Kameraden. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind derzeit noch unbekannt. PHK Frank Schapmann PR Teterow.

