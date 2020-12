Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Verstöße bei Verkehrsüberwachung

Stationäre, aber auch mobile Kontrollstellen im Stadtgebiet Rastatt sowie in umliegenden Gemeinden brachten am Montag eine überschaubare Anzahl von Verkehrsverstößen mit sich. Beamte des Polizeireviers Rastatt überprüften innerhalb der rund sechsstündigen Kontrollzeit an verschiedenen Örtlichkeiten das Verkehrsverhalten vieler Fahrzeugführer. Als Bilanz stehen vier gebührenpflichtige Verwarnungen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie eine Strafanzeige zu Buche. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer fiel der Polizei kurz nach 17 Uhr wegen Anzeichen auf den Konsum von berauschenden Mitteln ins Auge. Der anfängliche Verdacht erhärtete sich durch einen durchgeführten Schnelltest und hatte letztlich eine Blutentnahme zur Folge. Dem Heranwachsenden steht nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ins Haus. Geahndet wurde überdies drei Verstöße gegen die Anschnallpflicht - ein Fahrzeugführer gelangt wegen der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt zur Anzeige. Die Polizei weist darauf hin, dass durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes schon ab einer Geschwindigkeit von bereits 30 Stundenkilometern in vielen Fällen schwerere Verletzungen vermieden werden können. Ferner gilt während der Fahrt: Finger weg vom Handy! Die Gefahr einer Ablenkung durch Smartphones ist immens und 'füttert' außerdem das Punktekonto in Flensburg mit einem Punkt.

