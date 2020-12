POL-OG: Kehl - Pedelecfahrer verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Montag bei einem Verkehrsunfall Verletzungen an seinem Schlüsselbein und den Rippen zu. Der 21-jährige Citroen-Fahrer befuhr am Montag gegen 19:15 Uhr den verkehrsberuhigten Bereich "In den Gerberackern". Beim Überqueren der Tullastraße übersah der PKW-Fahrer offenbar den von links kommenden Pedelec-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 69-Jährige wurde für weitere Untersuchungen ins Klinikum verbracht. Am Rad und dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. /nb

