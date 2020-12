Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern- Sachbeschädigungen, Hinweise erbeten

AchernAchern (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu gleich mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag eine Eingangstür sowie mehrere Hauswände einer Schule in der Benz-Meisel-Straße mit Graffitis besprüht. Zudem beschädigte der Unbekannte einen Zaunpfosten auf dem zugehörigen Sportgelände. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im Zeitraum zwischen Montagabend um 20 Uhr und Dienstagmorgen um 7:40 Uhr. Ein bislang Unbekannter demolierte im Eingangsbereich eines auf der Hauptstraße gelegenen Friseurgeschäftes drei Pflanzenkübel. Der dadurch entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 375 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 078417066-0 in Verbindung zu setzen.

/kw

