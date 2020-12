Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - schwer verletzt bei Verkehrsunfall

GaggenauGaggenau (ots)

Ein 48-jähriger Motorrollerfahrer musste am Dienstag nach einem Unfall schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert werden. Der 19-jährige mutmaßliche Unfallverursacher befuhr gegen 18:15 Uhr die Berliner Straße mit seinem Kleintransporter. Beim Abbiegen auf die B462 in Richtung Rastatt missachtete er vermutlich die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorrollers. Die Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei der Rollerfahrer sich durch den Zusammenstoß schwer verletzte. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 2.000 Euro.

