FW-MG: Brand in einem Kabelschacht

Mönchengladbach-Rheydt, 22.03.2020, 10:18 Uhr, Wickrather Straße (ots)

Heute Vormittag meldete ein Anwohner auf der Wickrather Straße in Rheydt über Notruf der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Straßenbereich. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten sofort eine Rauchentwicklung aus einem Schacht im Gehwegbereich bestätigen. Nach Entfernung der Schachtabdeckung wurde ein Kabelbrand im Inneren des Schachtes festgestellt, der schnell mit Hilfe eines Feuerlöschers abgelöscht werden konnte. Bedingt durch das Brandereignis kam es im Bereich der Einsatzstelle in vier Wohnhäusern zu einem Ausfall der Stromversorgung. Die NEW wurde als zuständiges Versorgungsunternehmen hinzugezogen, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), des Rettungsdienstes und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Willy Wirtz

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell