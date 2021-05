Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Binnen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, 05.05.2021, gegen 13.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Paketzusteller mit einem Transporter der Deutschen Post die Liebenauer Straße von Oyle in Richtung Liebenau. Als er in Höhe der Ortschaft Binnen nach links in ein Grundstück abbiegen wollte, fuhr ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug hinten auf den Transporter auf. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug vermutlich in Richtung Liebenau. Der Paketzusteller wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Transporter entstand Sachschaden. Die Polizeistation Marklohe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter (05021) 924 060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell