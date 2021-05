Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Weser - Unbekannte beschädigen Rasthütte und Informationstafeln

Nienburg (ots)

(KEM) Im Zeitraum vom 30.04.2021 bis 06.05.2021 beschmierten bislang unbekannte Täter die Rasthütte am Aussichtsplatz des Abfallwirtschaftsunternehmens An der Steingrube in Nienburg/Weser mit silbernen Graffiti-Schriftzügen und verbogen deren Dachrinne. Darüber hinaus beschädigten sie zwei unweit entfernt befindliche Informationstafeln, indem sie diese gewaltsam aus der Bodenverankerung rissen. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 05021/97780 entgegen.

