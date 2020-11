Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalen hausen auf Trimm-Dich-Pfad - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-KreisSchwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vandalen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (06./07.11.2020) auf dem Trimm-dich-Pfad in der Sternallee gehaust. Wie sich herausstellte, wurden zwei Verkehrszeichen weggerissen sowie ein Mülleimer demontiert, der Sockel samt Betonfundament aus dem Boden gezogen und Papierkorbinhalt auf der Anlage verteilt. Beide Verkehrszeichen und der Sockel wurden ca. 200 Meter über den Pfad gezogen und im Bereich der Klimmzugstangen ineinander verkeilt abgelegt. Des Weiteren wurde der Hochsitz eines Jägers umgeworfen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell