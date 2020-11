Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 45-jährige Radfahrerin von Hund gebissen - Hundehalterin gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-KreisNeckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde eine 45-jährige Radfahrerin in der Kümmelbacher Straße von einem Hund gebissen. Als sie an einer Frau mit zwei Hunden vorbeifuhr sprang einer der Hunde hoch und biss am rechten Unterschenkel. In der Aufregung erfragte sie keinen Namen oder eine Telefonnummer und fuhr nach Hause. Zu einem späteren Zeitpunkt begab sie sich in ärztliche Behandlung und zeigte den Vorfall am Sonntagmittag bei der Polizei an. Nach ihr Angaben war die Hundehalterin ca. Anfang 20, ca.170 cm groß, schlank und hatte blonde Haare. Bei dem Hund soll es sich um einen kniehohen Mischling mit dunkelbraunem oder schwarzem Fell gehandelt haben. Die Hundehalterin oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 bei der Polizei in Neckargemünd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell