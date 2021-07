Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hohe Geldstrafe nach Sachbeschädigung an Schule

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 15.06.2020: https://s.rlp.de/hokk8 und vom 17.06.2020: https://s.rlp.de/DCYsd

Weil ein 24-Jähriger mit weiteren Tatverdächtigen am 15.06.2020 an einer Schule in Ludwigshafen-Edigheim 67 Scheiben eingeschlagen hatte, wurde er vom Amtsgericht Ludwigshafen zu einer Geldstrafe von 4500,- Euro verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizei Ludwigshafen konnten durch umfangreiche und intensive Ermittlungen zunächst vier Tatverdächtigen die Straftaten zuordnen (siehe Pressemeldung https://s.rlp.de/DCYsd).

Das Verfahren gegen einen 19-Jährigen wurde eingestellt, da dessen Täterschaft nicht nachweisbar war. Das Verfahren gegen einen 17-jährigen Täter wurde vorläufig, gegen noch festzusetzende Auflagen, eingestellt. Gegen einen vierten, 16-jährigen, Tatverdächtigen wurde zwischenzeitlich beim Amtsgericht Ludwigshafen -Jugendrichter- Anklage erhoben.

