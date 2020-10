Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Streit vor Gaststätte eskaliert - 40-Jähriger greift 29-Jährigen mit Messer an - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-InnenstadtMannheim-Innenstadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr gerieten mehrere Gäste vor einer Gaststätte im Quadrat S 1 aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit. Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 40-Jähriger seinen 29-jährigen Kontrahenten mit einem Messer bedroht und angegriffen haben soll. Der 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei nahm den 40-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn zum Revier. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

