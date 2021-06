Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Murr: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen - Überfall steht nach zwei Jahren vor Aufklärung

Kirchberg an der Murr: (ots)

Im Zusammenhang mit einem Überfall auf ein Lieferfahrzeug einer Bäckerei vor fast zwei Jahren konnte zwischenzeitlich ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Umfangreiche kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten nun auf die Spur eines 35-jährigen Mannes. In den frühen Morgenstunden des 6. Augusts 2019 war damals der 57-jährige Fahrer des Lieferwagens überfallen worden. Der Kraftfahrer hatte die Strecke zwischen Rielinghausen und Kirchberg befahren und musste wegen eines quer über die Fahrbahn liegenden Baumes anhalten. Er wurde dann von einer unbekannten Person niedergeschlagen, die sodann aus dem Lieferwagen eine Geldtasche entwendet haben und mit den Einnahmen geflüchtet sein soll. Ein weiterer, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von derselben Person begangener Überfall im niedersächsischen Emsland brachte nun den Durchbruch bei den Ermittlungen. Dort war am 19. März 2019 ein Juweliergeschäft überfallen worden. Übereinstimmende Tatabläufe sowie übereinstimmende Spurenabgleiche brachten weitere Ermittlungsansätze für die Kriminalpolizei, die letztlich einen dringenden Tatverdacht gegen den 35-jährigen Mann aus Bad Zwischenahn begründeten. Zielführend dabei waren insbesondere die akribisch durchgeführten Spurensicherungsmaßnahem an den beiden Tatorten. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte im April 2021 einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen Deutschen. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Überfällen sind noch nicht abgeschlossen.

