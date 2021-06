Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: 33-Jährige saß Telefonbetrug auf - Hinweise der Polizei

Aalen (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft rief am Dienstagmittag gegen 12 Uhr eine 33-jährige Ellwangerin an. Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen erlangte der Unbekannte Fernzugriff auf den PC und die Zugangsdaten zum Onlinebanking der Frau. In der Folge tätigte der Anrufer zwei Überweisungen von insgesamt 3300 Euro und setzte auch die Summe des Dispokredites hoch. Weitere Kontobewegungen konnten verhindert werden, da einer Bankmitarbeiterin die Überweisungen seltsam vorkamen und sie die 33-Jährige kontaktierte.

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zum Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Kundenkonten heraus. - Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Rechner.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich Ihre Passwörter - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdienten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell