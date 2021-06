Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Spülmaschine löste Feuerwehreinsatz aus - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kettenreaktion

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstand. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw Suzuki auf der Hofherrnstraße auf den stehenden Fiat einer 51-Jährigen auf. Der Fiat wurde im weiteren Verlauf auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, das ebenfalls leicht beschädigt wurde. Der Suzuki der Unfallverursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 21-Jährige am Dienstagmittag gegen 12.25 Uhr verursachte. Mit ihrem Hyundai wechselte die junge Frau an der Einmündung Gartenstraße / Friedrichstraße den Fahrstreifen, wobei sie den Audi eines 30-Jährigen streifte. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Mit ihrem Opel beschädigte eine 74-Jährige am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr einen in der Waldhäuser Straße abgestellten Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Zeugenaussagen zufolge fuhr die Unfallverursacherin dann auf einen anderen Stellplatz ein und verließ das Fahrzeug, um in ein Gebäude zu gehen. Dort konnte sie von Beamten des Polizeireviers Aalen angetroffen werden, wobei die 74-Jährige den Sachverhalt einräumte.

Ellwangen: Spülmaschine löste Feuerwehreinsatz aus

Mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die St.-Anna-Virngrundklinik aus. Vor Ort wurde jedoch rasch festgestellt, dass eine stark dampfende Spülmaschine der Grund für den Brandalarm war. Deren defekter Schlauch hatte ein Zimmer benebelt, weshalb der Rauchmelder angeschlagen hatte.

Bopfingen-Trochtelfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte bereits am Sonntagabend zwischen 22.20 und 22.30 Uhr einen Audi, der in der Wuhrstraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960225.

Rainau: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Sechtastraße / Ellwanger Straße missachtete ein 30-jähriger VW-Fahrer am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr die Vorfahrt einer 40 Jahre alten Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Leinzell: Motorradfahrer übersehen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Unfalls, bei dem am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Daimler Chrysler die Gmünder Straße, von wo aus er auf ein Tankstellengelände einfahren wollte. Da er auf die Benzinpreise schaute, übersah er den 17-Jähren, der mit seiner KTM ebenfalls auf das Tankstellenareal fahren wollte. Er streifte den Zweiradfahrer, wobei dieser verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen zwischen 9.15 und 11 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw VW, der in dieser Zeit im Parkhaus Remsdeck abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht II

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet zwei Männer, die am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in einem Cafe in der Vorderen Schmiedgasse saßen und dort wohl einen Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden. Zur genannten Zeit streifte ein BMW beim Einparken einen Renault. Der Unfall ereignete sich gegenüber des Cafes.

Westhausen: Kettenreaktion

Mit ihrem BMW fuhr eine 24-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der B 29 Höhe Westhausen auf einen stehenden VW eines 52-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW im weiteren Verlauf auf den Skoda eines 49-Jährigen aufgeschoben. Alle drei Fahrzeugführer blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell