POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. 7-jähriger stürzt mit Fahrrad und verletzt sich.

Dienstagnachmittag befuhr ein 7-jähriger mit seinem Kinder-Fahrrad und in Begleitung des Vaters den Kehrbüldeweg in Richtung der Bad Meinberger Straße. Gegen 17 Uhr prallte das Kind gegen einen am Straßenrand geparkten Ford. Der 7-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Er musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

