Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fensterscheibe zerstört.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte zerstörten das Glas eines Fensters der Grundschule Heidenoldendorf an der Adolf-Meier-Straße. Die Tat geschah zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. In unmittelbarer Nähe wurden Schnapsflaschen auf dem Schulhof aufgefunden. Möglicherweise rührt auch die Sachbeschädigung von den Personen, die sich dort aufgehalten haben. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell