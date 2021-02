Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eventuelle Sachbeschädigung (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 27.02.2021, 12:45 Uhr, wird durch den 56-jährigen Geschädigten eine eventuelle Sachbeschädigung an seinem Pkw angezeigt. Sein Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Dr.-Friedrich-Uhde-Straße seit dem 09.02.2021 unbenutzt abgestellt. Zum Anzeigezeitpunkt habe er dann festgestellt, dass seine Heckscheibe zersprungen war. Beim Öffnen einer Tür sei sie dann endgültig zersprungen. Ob es sich hier um eine Sachbeschädigung oder um einen eventuellen Spannungsriss aufgrund der vergangenen sehr tiefen Temperaturen handelt, kann nicht abschließend gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 500 Euro beziffert. Wer Hinweise auf eine eventuelle Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

